Умар Джабраилов заявил, что случайно несколько раз выстрелил в потолок в номере отеля

На допросе бывший сенатор Умар Джабраилов заявил полицейским, что несколько раз выстрелил в потолок своего номера в отеле случайно, потому что проверял пистолет, которым не умел пользоваться. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

При этом издание указывает, что с места происшествия изъято несколько гильз и пуль. Каким образом Джабраилов мог несколько раз подряд («МК» пишет о трех выстрелах) случайно выстрелить из , не уточняется.

«Коммерсант» также пишет, что полиция проверяет патроны, которыми пользовался Джабраилов. Если он стрелял не теми боеприпасами, которые были выданы в комплекте с наградным оружием, ему грозит новое уголовное дело по статье о незаконном обороте патронов (статья 222 УК).

Как слова Джабраилова о случайных выстрелах соотносятся с репликой «без боя не сдамся» в адрес пришедших к нему полицейских, источник газеты не объяснил.