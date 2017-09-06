Джабраилов заявил, что стрелял во время деловых переговоров. Раньше речь шла о конфликте с персоналом отеля

Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов рассказал, что открыл огонь из наградного пистолета в отеле Four Season из-за неудачных переговоров с «одними бизнесменами». Об этом он заявил в интервью «Настоящему времени» через неделю после задержания.

«Этому предшествовал мой разговор с одними бизнесменами, где я просил помочь в одной ситуации одной нуждающейся организации. Они мне ответили отказом, хотя могли бы — они миллиардеры — могли бы совершенно по-другому отреагировать и помочь той организации, которая нуждается. Это благотворительный фонд», — рассказал Джабраилов.

После этого, по его собственным словам, «сыграла контузия» и он несколько раз выстрелил в потолок «в номере, где больше людей не было». Джабраилов не уточнил, покинули его собеседники номер до стрельбы или нет.

Он уже компенсировал ущерб отелю, Four Seasons к нему претензий не имеет, добавил предприниматель.