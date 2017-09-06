Джабраилов заявил, что стрелял во время деловых переговоров. Раньше речь шла о конфликте с персоналом отеля
Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов рассказал, что открыл огонь из наградного пистолета в отеле Four Season из-за неудачных переговоров с «одними бизнесменами». Об этом он заявил в интервью «Настоящему времени» через неделю после задержания.
«Этому предшествовал мой разговор с одними бизнесменами, где я просил помочь в одной ситуации одной нуждающейся организации. Они мне ответили отказом, хотя могли бы — они миллиардеры — могли бы совершенно по-другому отреагировать и помочь той организации, которая нуждается. Это благотворительный фонд», — рассказал Джабраилов.
После этого, по его собственным словам, «сыграла контузия» и он несколько раз выстрелил в потолок «в номере, где больше людей не было». Джабраилов не уточнил, покинули его собеседники номер до стрельбы или нет.
Он уже компенсировал ущерб отелю, Four Seasons к нему претензий не имеет, добавил предприниматель.
«Во мне вскипело то, что когда мы были на рубежах наших границ, когда мы защищали нашу Родину, когда мы целостность России отвоевывали, когда мы были под пулями, под бомбежками, жили в режиме КТО на территории Чеченской республики, эти коммерсы — я не стесняюсь их называть коммерсами, они коммерсы, они определенная каста людей — здесь за счет крови других наживали миллиарды», — заявил Джабраилов.