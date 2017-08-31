Тест показал, что Умар Джабраилов стрелял в отеле под действием наркотиков
Тест на наркотики, который провели бывшему сенатору Умару Джабраилову, оказался положительным. Об этом сообщают агентство «Москва» и РЕН-ТВ со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что в номере отеля, где Джабраилов устроил стрельбу, нашли «белый порошок», бутылки с алкоголем и таблетки. Его отправили на освидетельствование.
Пресс-секретарь Джабраилова Григорий Горчаков заявил РБК, что это информация «похожа на утку в СМИ».
Джабраилова задержали в ночь на 30 августа в московском отеле Four Seasons. Как уточнялось, сначала охранники заметили его в лифте с пистолетом, а затем бывший сенатор стал стрелять в потолок в своем номере.
Как сообщали РБК и «Московский комсомолец», увидев полицейских, Джабраилов сказал, что не сдастся «без боя», но затем положил пистолет на пол и сдался.
Его отвезли в полицию и завели уголовное дело о хулиганстве. Следователь отпустил бывшего сенатора под подписку о невыезде.
По данным «Коммерсанта», на допросе Джабраилов назвал стрельбу случайной: якобы он проверял пистолет, которым не умел пользоваться.