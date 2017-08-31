Тест показал, что Умар Джабраилов стрелял в отеле под действием наркотиков

Тест на наркотики, который провели бывшему сенатору Умару Джабраилову, оказался положительным. Об этом сообщают агентство «Москва» и РЕН-ТВ со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что в номере отеля, где Джабраилов устроил стрельбу, нашли «белый порошок», бутылки с алкоголем и таблетки. Его отправили на освидетельствование.

Пресс-секретарь Джабраилова Григорий Горчаков заявил РБК, что это информация «похожа на утку в СМИ».