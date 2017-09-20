В Туле из-за звонков о бомбах эвакуированы торговые центры и госучреждения

В Туле из-за телефонных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах эвакуированы более 20 зданий, в первую очередь, крупные торговые центры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
«Есть также сообщения о минировании рынка, нескольких общеобразовательных учреждений, здания территориального управления Пенсионного фонда», — сказал собеседник агентства.
«Тульские новости», в свою очередь, сообщают, что эвакуация затронула почти все районные управы в городе. Кроме того, сообщили изданию очевидцы, был эвакуирован один из загсов и гостиница.
Источники издания также сообщили, что позвонивший в полицию с сообщением о заложенных бомбах не назвал конкретного адреса, поэтому полиции приходится проверять несколько мест массового скопления людей.
Массовую эвакуацию из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят в России с 10 сентября. В числе прочих эвакуация торговых центров, учебных заведений и другие учреждений проводилась в Москве и Санкт-Петербурге. Всего по всей России за несколько дней были эвакуированы десятки тысяч человек.
В связи с анонимными звонками возбуждены уголовные дела о заведомо ложном сообщении об угрозе теракта.
Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах продолжают получать экстренные службы в разных городах России. Так, 20 сентября помимо Тулы сообщалось
об эвакуации торговых центров и административных зданий в Калуге, мэрии Ярославля
и нескольких городских школ, а также администрации Смоленска и Смоленской области
.
В СМИ выдвигались разные версии массовой эвакуации. Так, РБК сообщало
, что за звонками о заложенных бомбах стоит некая международная хакерская группа. Источники РИА Новости говорили
о возможной причастности к звонкам «Исламского государства», а «Интерфакса» — о том, что большинство звонков о «минировании» поступало с территории Украины.
Также звучали и предположения о том, что массовая эвакуация — учения экстренных служб. Глава МЧС Владимир Пучков эти предположения отверг
.