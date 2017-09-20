В Туле из-за звонков о бомбах эвакуированы торговые центры и госучреждения

В Туле из-за телефонных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах эвакуированы более 20 зданий, в первую очередь, крупные торговые центры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

«Есть также сообщения о минировании рынка, нескольких общеобразовательных учреждений, здания территориального управления Пенсионного фонда», — сказал собеседник агентства.

«Тульские новости», в свою очередь, сообщают, что эвакуация затронула почти все районные управы в городе. Кроме того, сообщили изданию очевидцы, был эвакуирован один из загсов и гостиница.

Источники издания также сообщили, что позвонивший в полицию с сообщением о заложенных бомбах не назвал конкретного адреса, поэтому полиции приходится проверять несколько мест массового скопления людей.