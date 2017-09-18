«Ведомости»: парк «Зарядье» после доработки подорожает почти в два раза

Итоговая смета парка «Зарядье» около московского Кремля может увеличиться почти в два раза — с 14 до 25 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников московской мэрии пишут «Ведомости».

Дополнительные расходы, по информации газеты, потребуются как на восстановление поврежденного посетителями ландшафта, так и на прокладку коммуникаций и другие работы по доделке парка.

Источники в мэрии добавили, что некоторые растения будет легко заменить, так как их закупили с запасом, но другие придется искать в других местах. Все растения для парка первоначально закупали в Германии.