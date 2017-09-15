Вандалы vs. Растения Не дай вынести цветы из парка «Зарядье»: игра «Медузы»

За несколько дней работы московского парка «Зарядье», на строительство которого потратили 14 миллиардов рублей, были уничтожены 10 тысяч растений. Сперва сообщалось, что мхи и лишайники из парка вынесли вандалы-посетители, однако потом пресс-служба опровергла эти обвинения, заявив, что растения были вытоптаны. «Медуза» предлагает вам встать на стражу «Зарядья» — и не позволить москвичам и гостям столицы утащить оттуда растения.