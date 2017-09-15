Закрытие парковки посольства США в Москве объяснили нехваткой мест для обычных автовладельцев
Выделенная стоянка у посольства США в Москве стала общедоступной из-за «острой нехватки парковочных мест». Об этом заявили РИА Новости в Администраторе московского парковочного пространства (АМПП).
Ранее в сентябре парковки у посольства США в Москве, а также у американских генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, которыми ранее могли пользоваться только сотрудники дипмиссий, стали общедоступными.
В администрации Екатеринбурга заявили, что выделенная парковка у генконсульства убрана по инициативе ГИБДД. В Петербурге, как выяснилось, выделенная парковка у американской дипмиссии была устроена незаконно.
«Коммерсант» в начале сентября писал со ссылкой на российские дипломатические источники, что лишение американских дипломатов выделенных мест для парковки рассматривается как одна из возможных мер для установления паритета. В США, указывали собеседники издания, у российских дипломатов выделенных парковок нет.
«В связи с острой нехваткой парковочных мест по адресу: Большой Девятинский переулок парковки на этой улице теперь доступны для всех», — следует из сообщения.