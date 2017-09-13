Консульства США в Петербурге и Екатеринбурге лишили парковок

По данным «России-24», в Екатеринбурге убрали знаки, которые позволяли американским дипломатам оставлять свои автомобили на обочине.

Как рассказала ведущая, на ее месте появился пешеходный переход и разворот.

В Санкт-Петербурге у здания генерального консульства США пропала выделенная парковка. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Ранее о планах лишить дипломатов парковок писал «Коммерсант». По информации газеты, российские власти таким образом решили установить «полный паритет», так как в США у дипломатов нет выделенных парковок. Еще одними мерами, которые анонсировало издание, были сокращение пропускных пунктов въезда в Россию и снижение числа дипломатов, которым можно свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг своих представительств.

В июле Россия потребовала сократить число сотрудников американских дипломатических представительств на 755 человек. Как писало РБК, из них только около 100 были американцами, остальные — граждане России. Президент России Владимир Путин утверждал, что «для полного паритета» необходимо сократить еще 155 сотрудников американских дипломатических миссий.

Дипломатам из США запретили пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Позднее США объявили о прекращении работы российского консульства в Сан-Франциско. Теперь у обеих стран есть по три консульства на территории другой.