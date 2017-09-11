Американских дипломатов в России собрались лишить выделенных мест для парковки
Российские власти рассматривают возможность лишить американских дипломатов возможности пользоваться выделенными парковками, организованными у зданий дипмиссий США в Москве и других городах.
Такая мера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники в Москве, рассматривается как одна из возможных для установления «полного паритета» в условиях работы американской и российской дипмиссий. В США у российских дипмиссий выделенных парковок нет, указали собеседники издания.
Также рассматривается возможность сокращения пропускных пунктов, через которые американские дипломаты могут въезжать на территорию России. Сейчас в России для дипломатов из США действует больше таких пунктов, чем в США для российских.
Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств. В настоящий момент такая возможность есть у большего числа американских дипломатов в России, чем у российских в США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для «полного паритета» следует сократить еще 155 американских дипломатов (именно столько человек работают сейчас в постпредстве РФ при ООН). По словам дипломатических собеседников «Ъ» в Москве, такой шаг исключать нельзя, но при этом сейчас прорабатываются еще несколько возможных вариантов.