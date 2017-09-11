Американских дипломатов в России собрались лишить выделенных мест для парковки

Коммерсант
13:40, 11 сентября 2017
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Российские власти рассматривают возможность лишить американских дипломатов возможности пользоваться выделенными парковками, организованными у зданий дипмиссий США в Москве и других городах.

Такая мера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники в Москве, рассматривается как одна из возможных для установления «полного паритета» в условиях работы американской и российской дипмиссий. В США у российских дипмиссий выделенных парковок нет, указали собеседники издания.

Также рассматривается возможность сокращения пропускных пунктов, через которые американские дипломаты могут въезжать на территорию России. Сейчас в России для дипломатов из США действует больше таких пунктов, чем в США для российских.

Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств. В настоящий момент такая возможность есть у большего числа американских дипломатов в России, чем у российских в США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для «полного паритета» следует сократить еще 155 американских дипломатов (именно столько человек работают сейчас в постпредстве РФ при ООН). По словам дипломатических собеседников «Ъ» в Москве, такой шаг исключать нельзя, но при этом сейчас прорабатываются еще несколько возможных вариантов.

Коммерсант
В июле 2017 года Россия объявила, что уравнивает количество сотрудников американских диппредставительств с числом российских дипломатов в США. Таким образом в обеих странах с 1 сентября остались по 455 сотрудников дипмиссий — штат американского представительства сократился на 755 человек.
США в ответ на это решение заявили, что прекращают работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. У России в США было четыре генконсульства — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне, а у США в России три — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Из-за сокращения дипмиссии США во второй половине августа прекратили выдавать неиммиграционные визы в генконсульствах, перенеся их оформление в посольство в Москве.

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