Американских дипломатов в России собрались лишить выделенных мест для парковки

Российские власти рассматривают возможность лишить американских дипломатов возможности пользоваться выделенными парковками, организованными у зданий дипмиссий США в Москве и других городах.

Такая мера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники в Москве, рассматривается как одна из возможных для установления «полного паритета» в условиях работы американской и российской дипмиссий. В США у российских дипмиссий выделенных парковок нет, указали собеседники издания.

Также рассматривается возможность сокращения пропускных пунктов, через которые американские дипломаты могут въезжать на территорию России. Сейчас в России для дипломатов из США действует больше таких пунктов, чем в США для российских.

Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств. В настоящий момент такая возможность есть у большего числа американских дипломатов в России, чем у российских в США.