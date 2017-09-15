Пресс-служба «Зарядья» заявила, что посетители не крали растений из парка

РИА Новости
21:00, 14 сентября 2017
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Глава пресс-службы парка «Зарядье» Карина Горобец заявила, что сотрудники парка «не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы».

«Это домыслы какие-то», — цитирует ее РИА Новости. С чем были связаны предыдущие сообщения о краже растений, Горобец не уточнила.

О том, что посетители «Зарядья» уносят растения из парка с собой, 13 сентября рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин в интервью «Комсомольской правде». «Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят», — цитировало его издание.

По оценкам Сафиуллина, за первые дни работы парка посетители вытоптали там около 10 тысяч растений. В комментарии для ТАСС Сафиуллин заявил, что это происходит в основном из-за невнимательности — по его словам, люди не различают газоны, предназначенные для отдыха, и культурные посадки. 

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября на месте гостиницы «Россия», снесенной более 10 лет назад. В первые дни туда пускали по приглашениям, а 11 сентября его открыли для всех желающих.
Вечером 11 сентября стало известно, что в парке повредили стеклянный купол одного из павильонов; 13 сентября представители парка сообщили об уничтожении около 10 тысяч растений. На следующий день стало известно, что в парке решено поменять режим работы и пускать внутрь людей с 15-минутными интервалами.

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