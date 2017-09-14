Говорухин сравнил противников «Матильды» с боевиками ИГ

Режиссер Станислав Говорухин, возглавляющий комитет Госдумы по культуре, сравнил действия противников показа фильма «Матильда» с действиями боевиков из террористической организации «Исламское государство».
«Мне кажется, оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы — поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ начинается», — сказал Говорухин на заседании комитета по культуре.
В свою очередь первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко сообщил, что обсуждал происходящее вокруг «Матильды» с депутатом Натальей Поклонской, выступающей против показа фильма.
«Я сказал: зачем вы это делаете? Она говорит — а вы что, с ними? Я сказал — я с Госдумой, и посоветовал бы вам быть потише. Она сказала: я буду действовать так, как мне подсказывает… как ей что-то подсказывает», — сказал Бортко, добавив, что не видит никаких причин запрещать показ «Матильды».
Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма намечена на 25 октября.
Кампанию с требованием запретить показ «Матильды» более года ведет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, она получает многочисленные жалобы от верующих на то, что фильм, рассказывающий о любовных отношениях Николая II, канонизированного РПЦ, оскорбляет их чувства.
В начале 2017 года организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала в кинотеатры письма с просьбой не показывать «Матильду». В заявлении организации говорилось, что в случае выхода фильма «кинотеатры начнут гореть».
Интервью с лидером «Христианское государство — Святая Русь» на «Медузе».
4 сентября в Екатеринбурге УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос», после чего водитель - Денис Мурашов — поджег автомобиль. За несколько дней до этого Мурашов принял участие в акции протеста против «Матильды» в Челябинске. «Христианское государство» связь с Мурашовым отвергает.
В сентябре студию Алексея Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью, а возле офиса его адвоката в Москве сожгли две машины, разбросав листовки — «За „Матильду“ гореть».
Алексей Учитель обратился к главе ФСБ
с просьбой привлечь «Христианское государство — Святая Русь» к уголовной ответственности за экстремизм, а Наталью Поклонской «проверить на возможную причастность к противоправной деятельности».
В интервью журналу Esquire Учитель рассказал
, что обращался по поводу кампании, которую ведет Поклонская, к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Он [Володин] сказал, что с Поклонской справиться невозможно», — сообщил режиссер.