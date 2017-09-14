Говорухин сравнил противников «Матильды» с боевиками ИГ

Режиссер Станислав Говорухин, возглавляющий комитет Госдумы по культуре, сравнил действия противников показа фильма «Матильда» с действиями боевиков из террористической организации «Исламское государство».

«Мне кажется, оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы — поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ начинается», — сказал Говорухин на заседании комитета по культуре.

В свою очередь первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко сообщил, что обсуждал происходящее вокруг «Матильды» с депутатом Натальей Поклонской, выступающей против показа фильма.

«Я сказал: зачем вы это делаете? Она говорит — а вы что, с ними? Я сказал — я с Госдумой, и посоветовал бы вам быть потише. Она сказала: я буду действовать так, как мне подсказывает… как ей что-то подсказывает», — сказал Бортко, добавив, что не видит никаких причин запрещать показ «Матильды».