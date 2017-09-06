Алексей Учитель попросил защиты от противников «Матильды» у директора ФСБ

ТАСС
13:35, 6 сентября 2017
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Режиссер Алексей Учитель направил заявление главе ФСБ Александру Бортникову по факту экстремистских действий противников фильма «Матильда». Об этом сообщил адвокат Учителя Константин Добрынин.

В заявлении на имя главы ФСБ режиссер, по словам его адвоката, просит «принять меры по привлечению к уголовной ответственности членов незарегистрированной организации «Всероссийская общественная православная организация «Христианское государство — Святая Русь» и настаивает на проведении проверки «о возможной причастности к указанной противоправной деятельности» депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

В обращении к главе ФСБ Учитель также просит «воспрепятствовать любым дальнейшим попыткам насаждения межконфессиональной розни, расшатывания межнационального единства народов России, угрозам законному конституционному строю, безопасности государства и его граждан».

В интервью ТАСС Константин Добрынин также сообщил, что угрозы поджогов и применения насилия получили руководители около ста кинотеатров, а также несколько компаний, связанных с прокатом «Матильды».

Агентству «Интерфакс» адвокат, в свою очередь, прокомментировал заявление Поклонской о том, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования картины, «которые могут иметь признаки коррупционных нарушений».

Поклонская, по мнению Добрынина, «пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившиеся экстремистские акты и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины».

Депутат Госдумы и ее единомышленники, по словам адвоката, «спровоцировали всплеск экстремизма и насилия, формально из-за картины, которую никто из них не видел».

«Мы направили заявление директору ФСБ Бортникову об этих фактах и о том, что в начале были слова, а теперь в нас кидают коктейли Молотова и грузовики въезжают в кинотеатры», — сказал Добрынин.

«Угрозы поджогов и применения насилия получили руководители более ста кинотеатров, «Кинокомпания «Каро премьер», ООО «Монитор Олимп» и других организаций, связанных с кинопрокатом фильма «Матильда», на всей территории страны, и в трех городах — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург — они уже приведены в исполнение», — отметил адвокат.

ТАСС
Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывает о романе будущего российского императора Николая II, канонизированного РПЦ, и балерины Матильды Кшесинской. Премьера «Матильды» намечена на октябрь 2017 года.
Кампанию против «Матильды» более года ведет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она заявляет, что получает многочисленные обращения от верующих, что фильм оскорбляет их религиозные чувства.
В начале 2017 года организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала в кинотеатры письма с просьбой не показывать «Матильду». В заявлении организации говорилось, что в случае выхода фильма «кинотеатры начнут гореть».
4 сентября в Екатеринбурге УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос», после чего водитель - 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов — поджег автомобиль. По данным Znak.com, Мурашов таким образом протестовал против показа «Матильда». За несколько дней до этого Мурашов принял участие в акции протеста против «Матильды» в Челябинске.
Представители организации «Христианское государство — Святая Русь» какую-либо связь с Мурашовым категорически отвергли.
В конце августа студию «Лендок» Алексея Учителя закидали бутылками с зажигательной смесью. После этого режиссер обратился с открытым письмом к главам МВД и ФСБ, в котором просил отреагировать на угрозы в его адрес и обеспечить безопасность зрителей «Матильды».

Протесты против показа "Матильды"

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