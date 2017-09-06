Алексей Учитель попросил защиты от противников «Матильды» у директора ФСБ

Режиссер Алексей Учитель направил заявление главе ФСБ Александру Бортникову по факту экстремистских действий противников фильма «Матильда». Об этом сообщил адвокат Учителя Константин Добрынин.

В заявлении на имя главы ФСБ режиссер, по словам его адвоката, просит «принять меры по привлечению к уголовной ответственности членов незарегистрированной организации «Всероссийская общественная православная организация «Христианское государство — Святая Русь» и настаивает на проведении проверки «о возможной причастности к указанной противоправной деятельности» депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

В обращении к главе ФСБ Учитель также просит «воспрепятствовать любым дальнейшим попыткам насаждения межконфессиональной розни, расшатывания межнационального единства народов России, угрозам законному конституционному строю, безопасности государства и его граждан».

В интервью ТАСС Константин Добрынин также сообщил, что угрозы поджогов и применения насилия получили руководители около ста кинотеатров, а также несколько компаний, связанных с прокатом «Матильды».

Агентству «Интерфакс» адвокат, в свою очередь, прокомментировал заявление Поклонской о том, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования картины, «которые могут иметь признаки коррупционных нарушений».

Поклонская, по мнению Добрынина, «пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившиеся экстремистские акты и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины».

Депутат Госдумы и ее единомышленники, по словам адвоката, «спровоцировали всплеск экстремизма и насилия, формально из-за картины, которую никто из них не видел».

«Мы направили заявление директору ФСБ Бортникову об этих фактах и о том, что в начале были слова, а теперь в нас кидают коктейли Молотова и грузовики въезжают в кинотеатры», — сказал Добрынин.