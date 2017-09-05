4 сентября в Екатеринбурге автомобиль УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос». После столкновения водитель — 39-летний Денис Мурашов — поджег свой автомобиль. Мотивы его поступка полиция не раскрывает. По данным СК, он состоял на учете у психиатра. Издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что Мурашов пытался поджечь кинотеатр «Космос» в знак протеста против показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, в котором рассказывается о любовном романе Николая II, канонизированного РПЦ. Такой же версии придерживается и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. 17 августа Мурашов принял участие в митинге против «Матильды» в Тюмени и дал интервью местным журналистам, заявив, в числе прочего, что Учитель должен показывать свой фильм не в России, а «пингвинам в Антарктиде».