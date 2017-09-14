Фонд однокурсника Медведева купил участок на берегу Балтики рядом с Ивановым, Грызловым и Лужковым

Некоммерческий фонд «Дар», которым руководит однокурсник главы правительства Дмитрия Медведева Илья Елисеев, купил почти 16 гектаров земли на побережье Балтийского моря в поселке Синявино Калининградской области. Об этом со ссылкой на данные реестра недвижимости пишет центр управления расследованиями «Открытой России».

Участок был куплен в 2010 году. В схеме будущего усадебного поселка указано, что на нем должны появиться усадьба с лифтом на пляж, три вертолетных площадки, спортивная площадка и сад с прудами и фонтанами.

«Открытая Россия» отмечает, что участок куплен по соседству с другими бывшими чиновниками. В 2006 году рядом купил участок Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы. Через три года рядом купил землю занимавший пост вице-премьера Сергей Иванов. В 2014 году участок поблизости купил бывший спикер Госдумы Борис Грызлов.

Строительство на всех участках пока не началось. В компании «Балт-девелопмент» объяснили, что рядом нет электроподстанции достаточной мощности.