Фонд однокурсника Медведева купил участок на берегу Балтики рядом с Ивановым, Грызловым и Лужковым

Открытая Россия
10:29, 14 сентября 2017
Надежный источник

Некоммерческий фонд «Дар», которым руководит однокурсник главы правительства Дмитрия Медведева Илья Елисеев, купил почти 16 гектаров земли на побережье Балтийского моря в поселке Синявино Калининградской области. Об этом со ссылкой на данные реестра недвижимости пишет центр управления расследованиями «Открытой России».

Участок был куплен в 2010 году. В схеме будущего усадебного поселка указано, что на нем должны появиться усадьба с лифтом на пляж, три вертолетных площадки, спортивная площадка и сад с прудами и фонтанами.

«Открытая Россия» отмечает, что участок куплен по соседству с другими бывшими чиновниками. В 2006 году рядом купил участок Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы. Через три года рядом купил землю занимавший пост вице-премьера Сергей Иванов. В 2014 году участок поблизости купил бывший спикер Госдумы Борис Грызлов.

Строительство на всех участках пока не началось. В компании «Балт-девелопмент» объяснили, что рядом нет электроподстанции достаточной мощности.

В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией рассказал о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Так назвали сеть некоммерческих фондов, управляющих недвижимостью и яхтами, которым пользуется премьер-министр.
Сам Медведев назвал расследование чушью, а один из фондов его однокурсника Елисев подал на ФБК. Ранее упомянутый в расследовании миллиардер Алишер Усманов уже добился через суд удаления информации о себе из фильма «Он вам не Димон».

Расследование «Он вам не Димон»

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