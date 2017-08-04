Фонд однокурсника Медведева подал в суд на Навального

РАПСИ
08:36, 4 августа 2017
Надежный источник

Фонд «Соцгоспроект» подал в Люблинский суд иск против Алексея Навального и учрежденного им Фонда борьбы с коррупцией. Об этом со ссылкой на представителя «Соцгоспроекта» пишет РАПСИ.

От Навального и ФБК требуют опровергнуть часть расследования «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве, где упоминается связь «Соцгоспроекта» с якобы коррупционной схемой. Помимо этого «Соцгоспроект» требует опровергнуть сведения, что фонд не ведет реальной благотворительной деятельности.

По словам заявителя, «Соцгоспроект» поддерживает и развивает социально ориентированные проекты и защищает права граждан.

К иску приложена лингвистическая экспертиза, где сказано, что расследование «Он вам не Димон» содержит негативную информацию в форме «явного и скрытого утверждения».

В июне «Соцгоспроект» предлагал Навальному и ФБК добровольно вырезать из расследования упоминания о фонде.
Ранее Навальный и ФБК уже проиграли суд с миллиардером Алишером Усмановым, который добился удаления информации о том, что он якобы через «Соцгоспроект» дал взятку Медведеву. Решение суда обжаловано и пока не вступило в силу.
Фондом «Соцгоспроект» руководит однокурсник Медведева Илья Елисеев.

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