Фонд однокурсника Медведева подал в суд на Навального

Фонд «Соцгоспроект» подал в Люблинский суд иск против Алексея Навального и учрежденного им Фонда борьбы с коррупцией. Об этом со ссылкой на представителя «Соцгоспроекта» пишет РАПСИ.

От Навального и ФБК требуют опровергнуть часть расследования «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве, где упоминается связь «Соцгоспроекта» с якобы коррупционной схемой. Помимо этого «Соцгоспроект» требует опровергнуть сведения, что фонд не ведет реальной благотворительной деятельности.

По словам заявителя, «Соцгоспроект» поддерживает и развивает социально ориентированные проекты и защищает права граждан.

К иску приложена лингвистическая экспертиза, где сказано, что расследование «Он вам не Димон» содержит негативную информацию в форме «явного и скрытого утверждения».