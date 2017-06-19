Фонд однокурсника Медведева предложил Навальному добровольно вырезать фрагменты из фильма «Он вам не Димон»
Фонд «Соцгоспроект» направил Фонду борьбы с коррупцией и его основателю Алексею Навальному досудебные претензии по поводу расследования «Он вам не Димон». Об этом пишет РБК со ссылкой на копии претензий.
«Соцгоспроект», который возглавляет однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев, просит Навального удалить из текста расследования и его видеоверсии сведения, которые порочат репутацию фонда.
Речь идет, в частности, о заявлениях, что «Соцгоспроект» используется для управления имуществом Медведева, а также о взятках, которые фонду якобы давал «сырьевой олигарх». «Соцгоспроект» дал Навальному и ФБК 10 дней на добровольное редактирование расследования и опровержение указанных сведений.
В ФБК заявили, что пока не получали претензий «Соцгоспроекта».