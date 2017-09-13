Замглавы ФСИН задержали во время отдыха на яхте. У него изъята коллекция часов и 4 миллиона рублей

ТАСС
12:17, 13 сентября 2017
Надежный источник

Заместитель руководителя ФСИН Олег Коршунов, подозреваемый в растрате, был задержан во время отдыха на яхте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

При задержании, рассказали собеседники агентства, Коршунов сопротивления не оказал. Одновременно с задержанием замглавы ФСИН в яхт-клубе, у него дома провели обыск, в ходе которого были обнаружены пачки денег в разной валюте и коллекция, состоящая из более 20 дорогостоящих наручных часов.

«Интерфакс» уточняет, что у дома у Коршунова были обнаружены и изъяты три миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро, а также «закрепленный за ним служебный пистолет марки ПМ и патроны».

Все изъятое, за исключением оружия, приобщено к материалам дела, добавил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ и следователи задержали его в яхт-клубе — там же, где находится яхта, на которой он отдыхал», — сказал собеседник агентства. 

ТАСС
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов был задержан утром 13 сентября. Следственный комитет объявил, что Коршунов подозревается в растрате в особо крупном размере, не став уточнять подробности. По данным источников «Интерфакса», речь идет о растрате 100 миллионов рублей. Другой источник агентства заявил, что Коршунов в июле подал рапорт об уходе на пенсию, а в момент задержания числился в отпуске.
По версии «Коммерсанта», дело о растрате, в рамках которого задержали Коршунова, может быть связано со строительством СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Руководители двух компаний-подрядчиков строительства этого СИЗО являются фигурантами уголовных дел. Один из них — бывший руководитель «Генеральной строительной компании» Виктор Кудрин, обвиняется в хищении более 56 миллионов рублей, выделенных на строительство. Второму — гендиректору компании «Петроинвест» Руслану Хамхокову — предъявлены обвинения в даче взятки в 350 миллионов рублей заместителю начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко.

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