Замглавы ФСИН задержали во время отдыха на яхте. У него изъята коллекция часов и 4 миллиона рублей

Заместитель руководителя ФСИН Олег Коршунов, подозреваемый в растрате, был задержан во время отдыха на яхте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

При задержании, рассказали собеседники агентства, Коршунов сопротивления не оказал. Одновременно с задержанием замглавы ФСИН в яхт-клубе, у него дома провели обыск, в ходе которого были обнаружены пачки денег в разной валюте и коллекция, состоящая из более 20 дорогостоящих наручных часов.

«Интерфакс» уточняет, что у дома у Коршунова были обнаружены и изъяты три миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро, а также «закрепленный за ним служебный пистолет марки ПМ и патроны».

Все изъятое, за исключением оружия, приобщено к материалам дела, добавил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.