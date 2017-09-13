Замглавы ФСИН задержали во время отдыха на яхте. У него изъята коллекция часов и 4 миллиона рублей
Заместитель руководителя ФСИН Олег Коршунов, подозреваемый в растрате, был задержан во время отдыха на яхте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
При задержании, рассказали собеседники агентства, Коршунов сопротивления не оказал. Одновременно с задержанием замглавы ФСИН в яхт-клубе, у него дома провели обыск, в ходе которого были обнаружены пачки денег в разной валюте и коллекция, состоящая из более 20 дорогостоящих наручных часов.
«Интерфакс» уточняет, что у дома у Коршунова были обнаружены и изъяты три миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро, а также «закрепленный за ним служебный пистолет марки ПМ и патроны».
Все изъятое, за исключением оружия, приобщено к материалам дела, добавил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.
«Сотрудники ФСБ и следователи задержали его в яхт-клубе — там же, где находится яхта, на которой он отдыхал», — сказал собеседник агентства.