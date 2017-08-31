Подрядчик строительства новых «Крестов» в Петербурге задержан за дачу взятки в 350 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков, один из подрядчиков строительства следственного изолятора «Кресты-2». Хамхокова подозревают в даче взятки в размере 350 миллионов рублей заместителю начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко.
В сообщении Следственного комитета говорится, что в обмен на взятку Мойсеенко подписывал акты о выполнении работ, которые в действительности выполнены не были. На Мойсеенко заведено уголовное дело по статье о получении взятки.
Сергей Мойсеенко также проходит обвиняемым по делу об убийстве начальника отдела технического надзора управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова. Чернов, курировавший строительство новых «Крестов», был застрелен 2 марта, исполнителем этого преступления СК считает Сабира Садыкова, знакомого Мойсеенко. Оба они находятся под арестом.
В марте 2017 года в Петербурге был задержан бывший руководитель «Генеральной строительной компании» Виктор Кудрин, еще один подрядчик строительства новых «Крестов». По версии СК, он похитил более 56 миллионов рублей, выделенных на строительство.
Следственный изолятор «Кресты-2» строят с 2007 года. Первоначально работы планировалось завершить в 2015 году, срок сдачи объекта неоднократно переносили.