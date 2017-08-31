Подрядчик строительства новых «Крестов» в Петербурге задержан за дачу взятки в 350 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков, один из подрядчиков строительства следственного изолятора «Кресты-2». Хамхокова подозревают в даче взятки в размере 350 миллионов рублей заместителю начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко.

В сообщении Следственного комитета говорится, что в обмен на взятку Мойсеенко подписывал акты о выполнении работ, которые в действительности выполнены не были. На Мойсеенко заведено уголовное дело по статье о получении взятки.