В Петербурге задержали бывшего руководителя компании, которая строила новые «Кресты»

В Санкт-Петербурге задержан Виктор Кудрин, бывший руководитель «Генеральной строительной компании», которая строила новый изолятор «Кресты». На него завели дело по статье «Растрата».

Как заявили в СК, компании перечислили больше 12 миллиардов рублей. Из них Кудрин похитил 56 миллионов. Ранее в СМИ были оценки, согласно которым строительство изолятора должно было обойтись как раз в 12 миллиардов рублей.

«Фонтанка» сообщает, что Кудрин — владелец «Генеральной строительной компании». Как отмечает издание, задержание связано с убийством 2 марта начальника отдела по техническому контролю за строительством изолятора Николая Чернова. Предполагаемый исполнитель убийства — Сабир Садыков, которого называют «решальщиком». По обвинению в подстрекательстве к убийству арестован замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко.