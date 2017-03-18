В Петербурге задержали бывшего руководителя компании, которая строила новые «Кресты»

Следственный комитет России
10:48, 18 марта 2017
Надежный источник

В Санкт-Петербурге задержан Виктор Кудрин, бывший руководитель «Генеральной строительной компании», которая строила новый изолятор «Кресты». На него завели дело по статье «Растрата».

Как заявили в СК, компании перечислили больше 12 миллиардов рублей. Из них Кудрин похитил 56 миллионов. Ранее в СМИ были оценки, согласно которым строительство изолятора должно было обойтись как раз в 12 миллиардов рублей.

«Фонтанка» сообщает, что Кудрин — владелец «Генеральной строительной компании». Как отмечает издание, задержание связано с убийством 2 марта начальника отдела по техническому контролю за строительством изолятора Николая Чернова. Предполагаемый исполнитель убийства — Сабир Садыков, которого называют «решальщиком». По обвинению в подстрекательстве к убийству арестован замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко.

Проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы имеющие значение для уголовного дела. 

Следственный комитет России
СИЗО «Кресты-2» в Колпине строят с 2007 года. В январе 2017 года срок сдачи снова перенесли. 9 марта СК сообщил, что при строительстве дороги к новому изолятору похитили 12 из 16 миллионов рублей.
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