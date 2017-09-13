ФСБ задержала замглавы ФСИН Олега Коршунова

Как пишет «Интерфакс » со ссылкой на источник, Коршунов еще в июле подал заявление о выходе на пенсию, а сейчас находится в отпуске.

По данным «Фонтанки», оперативники из службы «М», курирующей силовые ведомства, начали обыск в его квартире около 06:30 по московскому времени. Обыск проводится в рамках дела о присвоении и растрате.

Коршунов начал работать в ФСИН в 2013 году, через год получил должность заместителя главы ведомства. В службе он курировал строительный и финансовый блок.

В августе «Фонтанка» писала, что Коршунова могут уволить из-за нарушений при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

Ранее был застрелен начальник отдела технического надзора управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Николай Чернов. По этому делу проходит обвиняемым заместитель начальника управления Сергей Мойсеенко.

Задержан также директор фирмы «Петроинвест», субподрядчик строительства Руслан Хамхоков. Его обвиняют в том, что он дал 350 миллионов рублей взятки Мойсеенко. Сотрудник ФСИН за это якобы подписывал акты о выполнении работ, которые на самом деле не осуществлялись. В марте также задержали бывшего главы «Генеральной строительной компании», которая также выступала подрядчиком строительства СИЗО, Виктора Кудрина. По версии следствия, он похитил 56 миллионов рублей, выделенных из бюджета.

«Кресты-2» строятся с 2007 года. Изначально предполагалось, что изолятор откроется в 2015 году, но сроки сдачи постоянно сдвигались. Сейчас планируется, что СИЗО откроют в декабре 2017 года.