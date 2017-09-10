Движение «Солидарность» во главе с Ильей Яшиным выиграло выборы в Красносельском районе Москвы
Движение «Солидарность» во главе с оппозиционным политиком Ильей Яшиным одержало победу на муниципальных выборах в Красносельском районе Москвы.
Яшин написал в своем твиттере, что «Солидарность» получила семь из 10 мандатов в совете депутатов. Остальные три мандата достались представителям «Единой России».
10 сентября более чем в 80 регионах России прошли выборы разных уровней — от губернаторских до муниципальных. На выборах глав регионов, по предварительным данным, везде, где они проводились, лидируют кандидаты от «Единой России».
В Мосгоризбиркоме сообщали, что к 18:00 явка на муниципальных выборах составляла 12 процентов. Председатель избиркома Валентин Горбунов заявил, что окончательная явка может составить более 15 процентов.
На губернаторских выборах явка составила от 30 до примерно 50 процентов.