В России прошли выборы губернаторов 16 регионов. Везде лидируют кандидаты от «Единой России»

Кандидаты от «Единой России», по предварительным данным, побеждают во всех 16 регионах, где 10 сентября прошли выборы губернаторов.

В Свердловской области к выборам не был допущен мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он не смог пройти «муниципальный фильтр», то есть заручиться поддержкой необходимого числа муниципальных депутатов. Ройзман назвал выборы «обманом избирателей» и призвал к бойкоту голосования. В 2013 году он выиграл выборы мэра Екатеринбурга, получив треть голосов избирателей и обогнав кандидата от «Единой России».