В России прошли выборы губернаторов 16 регионов. Везде лидируют кандидаты от «Единой России»
Кандидаты от «Единой России», по предварительным данным, побеждают во всех 16 регионах, где 10 сентября прошли выборы губернаторов.
Глав регионов выбирали в Севастополе, Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Карелии, Томской, Свердловской, Ярославской, Белгородской, Новгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской областях, Пермском крае и республике Марий Эл.
Явка на губернаторских выборах составила от 30 до примерно 50 процентов.
В Свердловской области к выборам не был допущен мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он не смог пройти «муниципальный фильтр», то есть заручиться поддержкой необходимого числа муниципальных депутатов. Ройзман назвал выборы «обманом избирателей» и призвал к бойкоту голосования. В 2013 году он выиграл выборы мэра Екатеринбурга, получив треть голосов избирателей и обогнав кандидата от «Единой России».