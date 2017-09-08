Жириновский попросил главу Следственного комитета отпустить Кирилла Серебренникова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с письмом, в котором просит отпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Документ цитирует РБК.
Жириновский отмечает, что написать Бастрыкину его попросили люди, хорошо знающие Серебренникова. Он попросил главу СК обратиться в суд с ходатайством заменить режиссеру меру пресечения на подписку о невыезде.
«Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс. По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — написал Жириновский.