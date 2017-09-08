Жириновский попросил главу Следственного комитета отпустить Кирилла Серебренникова

Жириновский отмечает, что написать Бастрыкину его попросили люди, хорошо знающие Серебренникова. Он попросил главу СК обратиться в суд с ходатайством заменить режиссеру меру пресечения на подписку о невыезде.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с письмом, в котором просит отпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Документ цитирует РБК.

«Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс. По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — написал Жириновский.

Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге и доставлен в Москву. Суд отправил его под домашний арест до 19 октября вопреки поручительству более 70 известных артистов, режиссеров, музыкантов, журналистов и общественных деятелей. На апелляции Серебренникову разрешили двухчасовые прогулки каждый день.

Режиссера обвиняют в том, что он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета его театральной компании «Седьмая студия». По уголовному делу также проходят другие руководители компании, причем бывший главный бухгалтер Нина Масляева дала признательные показания.

Серебренников на суде заявил, что виновным себя не считает, а выделенные деньги были потрачены на успешные театральные постановки.