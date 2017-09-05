Президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело против Кирилла Серебренникова никак не связано со сферой его деятельности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в китайском Сямэне.

В качестве примера Путин привел ряд других уголовных дел против деятелей культуры: «У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?»

Президент заметил, что Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности миллиард рублей. По словам Путина, если бы власти хотели ограничить его творчество, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».

«К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег», — заметил Путин. Вину Серебренникова может определить только суд, добавил он.