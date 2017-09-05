«Всех освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?» Путин — о деле Серебренникова

Vesti.ru
06:58, 5 сентября 2017
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Президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело против Кирилла Серебренникова никак не связано со сферой его деятельности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в китайском Сямэне.

В качестве примера Путин привел ряд других уголовных дел против деятелей культуры: «У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?»

Президент заметил, что Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности миллиард рублей. По словам Путина, если бы власти хотели ограничить его творчество, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».

«К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег», — заметил Путин. Вину Серебренникова может определить только суд, добавил он.

С августа Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, компания режиссера «Седьмая студия» похитила 68 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки.
Помимо Серебренникова по делу проходят другие бывшие сотрудники «Седьмой студии». Одна из них, бывших главный бухгалтер Нина Масляева, дала показания против режиссера. Она заявила, что компания создавалась для обналичивания бюджетных средств.
Серебренников отрицает, что имел отношение к хозяйственной деятельности, и заявил, что виновным себя не признает.

Дело Кирилла Серебренникова

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