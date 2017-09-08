СК Чечни подтвердил смерть подозреваемого в нападении на полицейских в Грозном. «Кавказский узел» писал, что его убили в больнице

Управление СК РФ по Чечне подтвердило смерть Исмаила Бергаева, который считается участником нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».

В ответе на запрос «Мемориала» сказано, что Бергаев умер 20 декабря 2016 года в больнице Грозного «от ранений, полученных в ходе боестолкновений с сотрудниками правоохранительных органов».

18-летний Исмаил Бергаев (он также упоминался в СМИ как Бергоев; годом его рождения ошибочно называли 1989-й) вместе с Асхабом Юсуповым и Мадиной Шахбиевой был задержан в середине декабря 2016 года после нападения на полицейских в Грозном. Они были ранены и доставлены в больницу.

29 декабря «Кавказский узел» сообщил, что все трое были выведены из больницы и убиты (22 декабря они якобы еще были в больнице). Власти Чечни назвали эти сообщения ложью. Позже источник «Мемориала» подтвердил информацию о смерти Мадины Шахбиевой.

Беграев и Юсупов также были упомянуты в списке людей, предположительно убитых в Чечне в январе 2017 года, который опубликовала «Новая газета» в июле. Эти люди, как писала газета, были задержаны в ходе рейдов, устроенных в республике после нападения в Грозном. Власти Чечни назвали ложью эту публикацию.