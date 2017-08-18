Жители чеченского поселка пожаловались Чайке на незаконное преследование двух мужчин. Родственников подсудимых избили в полиции

В РОВД Старопромысловского района Чечни 17 августа избили родственников жителей поселка Красная Турбина Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в намерении уехать воевать в Сирию. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на очевидцев и адвоката подсудимых.

Как пишет «Новая газета», это произошло после того, как издание сообщило об обращении более 150 жителей Красной Турбины (административно — часть Грозного) к генпрокурору РФ Юрию Чайке. В обращении было сказано, в частности, что Тарамова и Тазбиева пытали, требуя оговорить себя и знакомых.

Через несколько часов после публикации «Новой» (вышла после полудня 17 августа) отца и дядю подсудимых Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева вызвали в РОВД Старопромысловского района — якобы на встречу со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым (Лордом) и замглавы МВД Чечни Апти Алаутдиновым.

Из РОВД Тазбиев-старший, как пишет «Новая газета», успел на несколько секунд созвониться с адвокатом сына Владимиром Рутковским и сообщить, что его бьют. После этого их вернули домой (по словам родственников, они были избиты), через несколько часов снова увезли в полицию и затем снова отпустили.

В полиции также несколько часов продержали подписантов письма, жителей того же поселка Джамалая Дударова, его супругу и мужчину по фамилии Закаев.

По словам адвоката Владимира Рутковского, после случившегося Магомед Тарамов и Джамалай Тазбиев заявили, что намерены отказаться от его услуг и признать вину.