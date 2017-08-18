«Новая газета»: подписавших письмо Чайке жителей Чечни вывели на проспект Путина на «акцию покаяния»

Жителей чеченского поселка Красная Турбина, подписавших письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке с рассказом о пытках в полиции, принудительно вывели на «акцию покаяния» в центр Грозного, сообщает «Новая газета» без указания источника информации.

Как писала газета ранее, подписантов планировали вывести на проспект Путина и заставить кричать «Нас ввели в заблуждение!». Как в действительности прошла акция, пока неизвестно.

«Новая газета» пишет, что людей привезли на акцию на автобусе из отдела полиции, а затем снова посадили в автобус. В полиции людей заставляли признаться в том, что они подписали письмо, не зная его содержания.