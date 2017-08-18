«Новая газета»: подписавших письмо Чайке жителей Чечни вывели на проспект Путина на «акцию покаяния»
Жителей чеченского поселка Красная Турбина, подписавших письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке с рассказом о пытках в полиции, принудительно вывели на «акцию покаяния» в центр Грозного, сообщает «Новая газета» без указания источника информации.
Как писала газета ранее, подписантов планировали вывести на проспект Путина и заставить кричать «Нас ввели в заблуждение!». Как в действительности прошла акция, пока неизвестно.
«Новая газета» пишет, что людей привезли на акцию на автобусе из отдела полиции, а затем снова посадили в автобус. В полиции людей заставляли признаться в том, что они подписали письмо, не зная его содержания.
Письмо жителей поселка Красная Турбина Юрию Чайке, о котором сообщила 17 августа «Новая газета», было связано с делом Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых судят за намерение уехать воевать в Сирию. В письме, которое подписали, по данным издания, более 150 человек, рассказывается о принуждении Тарамова и Тазбиева к самоговору под пытками. По данным «Новой», после публикации о письме Чайке родственников Тарамова и Тазбиева избили в полиции, вынудив их отказаться от услуг адвоката и признать вину.
По данным «Новой газеты», которая подробно писала об этом деле, Магомед Тарамов и Джамалай Тазбиев (обоим около 19-20 лет) были задержаны в конце января в ходе рейдов, спровоцированных декабрьскими убийствами полицейских в Грозном. Около полутора месяцев их держали в РОВД Старопромысловского района, а в марте задержали официально и обвинили в намерении примкнуть к незаконным бандформированиям в Сирии. Они оба признали вину, но на суде заявили, что в полиции их пытали.