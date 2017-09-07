Свидетель: Улюкаев вышел из офиса «Роснефти» с корзинкой и большим портфелем весом 20 килограммов

Водитель бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Илья Макаров на суде заявил, что чиновник вышел из офиса «Роснефти» с «увесистым» портфелем. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Медузы».

По оценке водителя, «портфель» имел размеры примерно метр на 40 сантиметров. Макаров заявил, что портфель весил почти 20 килограммов. Он помог погрузить его в багажник.

Вместе с портфелем, по словам Макарова, у Улюкаева была подарочная корзинка с вином и колбасой. Улюкаев нес портфель, корзинку нес глава «Роснефти» Игорь Сечин.