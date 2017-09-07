Свидетель: Улюкаев вышел из офиса «Роснефти» с корзинкой и большим портфелем весом 20 килограммов
Водитель бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Илья Макаров на суде заявил, что чиновник вышел из офиса «Роснефти» с «увесистым» портфелем. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Медузы».
По оценке водителя, «портфель» имел размеры примерно метр на 40 сантиметров. Макаров заявил, что портфель весил почти 20 килограммов. Он помог погрузить его в багажник.
Вместе с портфелем, по словам Макарова, у Улюкаева была подарочная корзинка с вином и колбасой. Улюкаев нес портфель, корзинку нес глава «Роснефти» Игорь Сечин.
На предыдущем заседании 5 сентября были зачитаны расшифровки переговоров Улюкаева с Сечиным. По версии следствия, на ней Улюкаев и Сечин иносказательно обсуждают взятку размером 2 миллиона долларов, которую получил министр. В портфеле нашли 200 пачек по 100 купюр номиналом 100 долларов.
Защита Улюкаева заявляет, что, по мнению министра, Сечин передал ему только подарки, а о деньгах внутри портфеля он не знал.
Следствие утверждает, что министр вымогал у Сечина 2 миллиона долларов за помощь в сделке по покупке «Башнефти».