Ответственность за подложное «письмо Кирилла Серебренникова» взяли на себя пранкеры

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) взяли на себя ответственность за появление подложного «письма Кирилла Серебренникова», которое было опубликовано в инстаграме немецкого актера Ларса Айдингера.

Запись разговора пранкеров с Айдингером, в ходе которого они выдают себя за Серебренникова и договариваются о публикации письма, была опубликована на сайте «Вести.ru» и показана в эфире «России 24».

Пранкеры сообщили телеканалу, что «запись была сделана непосредственно вчера [3 сентября]». «Общались мы с ним по телефону на протяжении определенного времени, поэтому он [Айдингер] всячески верил тому, что мы ему говорим», — заявили они.