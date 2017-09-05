Ответственность за подложное «письмо Кирилла Серебренникова» взяли на себя пранкеры
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) взяли на себя ответственность за появление подложного «письма Кирилла Серебренникова», которое было опубликовано в инстаграме немецкого актера Ларса Айдингера.
Запись разговора пранкеров с Айдингером, в ходе которого они выдают себя за Серебренникова и договариваются о публикации письма, была опубликована на сайте «Вести.ru» и показана в эфире «России 24».
Пранкеры сообщили телеканалу, что «запись была сделана непосредственно вчера [3 сентября]». «Общались мы с ним по телефону на протяжении определенного времени, поэтому он [Айдингер] всячески верил тому, что мы ему говорим», — заявили они.
«Письмо Кирилла Серебренникова» было опубликовано в инстаграме Ларса Айдингера в ночь на 4 сентября — накануне судебных слушаний по апелляции на домашний арест режиссера. В письме, в частности, говорилось, что режиссер просит «не поддаваться на провокации политических мошенников, пытающихся заработать на любой истории, которую можно повернуть против власти».
Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов назвал публикацию письма «провокацией», подчеркнув, что его подзащитный никаких посланий Айдингеру не передавал. После того, как стало известно, что письмо подложное, Айдингер удалил его из своего инстраграма.
Театральный критик Марина Давыдова рассказала, что подложное письмо появилось после того, как Айдингеру позвонил человек, представившийся Серебренниковым. Актеру, добавила она, не было известно, что Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, запрещены телефонные звонки. Давыдова предположила, что речь может идти об «идиотских шутках пранкеров».
Кирилл Серебренников был задержан 22 августа по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и помещен под домашний арест. Следствие считает его причастным к хищению не менее 68 миллионов рублей», выделенных из бюджета театральной компании «Седьмая студия», одним из основателей которой он является. Серебренников свою вину категорически отрицает.
Пранкеры Вован и Лексус известны, в числе прочего, тем, что в марте 2016 года передали адвокатам военнослужащей Надежды Савченко письмо якобы от президента Украины Петра Порошенко. Адвокат Савченко Марк Фейгин заявил, что из-за подложного письма украинские правоохранительные органы завели на пранкеров уголовное дело.