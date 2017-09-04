Театральный критик Марина Давыдова объяснила появление подложного «письма Кирилла Серебренникова» в инстаграме

Театральный критик Марина Давыдова написала в фейсбуке, что подложное «письмо Кирилла Серебренникова» было опубликовано в инстаграме немецкого актера Ларса Айдингера после того, как актеру позвонил некий человек, представившийся режиссером.

«Вот что сказал мне мой хороший знакомый, зав международным отделом „Шаубюне“ Тобиас Файт: на прошлой неделе руководителю театра знаменитому режиссеру Томасу Остермайеру, а потом ведущему артисту этого же театра Ларсу Айдингеру поступил звонок от… Кирилла Серебренникова, который на чистом английском языке попросил их опубликовать это письмо», — написала Давыдова.

По ее словам, немецкие коллеги Серебренникова не знали, что по условиям домашнего ареста тот не может звонить по телефону, тем более за границу. «У нас тут все уверены, что его даже выпускают на репетиции в „Гоголь-центр“», — сказал Давыдовой Остермайер.

После того, как стало ясно, что письмо поддельное, Айдингер удалил его из своего инстаграма. Аккаунт немецкого актера никто не взламывал.