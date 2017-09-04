Адвокат Серебренникова назвал провокацией письмо, опубликованное от имени режиссера в инстаграме актера Ларса Айдингера

Адвокат Дмитрий Харитонов, защищающий Кирилла Серебренникова, назвал провокацией письмо, опубликованное от имени режиссера в инстаграме актера Ларса Айдингера.

«Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию», — сказал адвокат «Медузе».

В посте Айдингера в инстаграме говорится, что Серебренников передал актеру письмо, «когда в последний раз был в Германии» (когда именно, не уточняется), и якобы попросил опубликовать этот документ в случае его ареста.

В письме содержится призыв «сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации политических мошенников, пытающихся заработать на любой истории, которую можно повернуть против власти». Кроме того, в письме говорится, что президент Украины Петр Порошенко предлагал Серебренникову возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм на государственные деньги.