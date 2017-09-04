Адвокат Серебренникова назвал провокацией письмо, опубликованное от имени режиссера в инстаграме актера Ларса Айдингера

Meduza
08:48, 4 сентября 2017
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Адвокат Дмитрий Харитонов, защищающий Кирилла Серебренникова, назвал провокацией письмо, опубликованное от имени режиссера в инстаграме актера Ларса Айдингера.

«Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию», — сказал адвокат «Медузе».

В посте Айдингера в инстаграме говорится, что Серебренников передал актеру письмо, «когда в последний раз был в Германии» (когда именно, не уточняется), и якобы попросил опубликовать этот документ в случае его ареста.

В письме содержится призыв «сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации политических мошенников, пытающихся заработать на любой истории, которую можно повернуть против власти». Кроме того, в письме говорится, что президент Украины Петр Порошенко предлагал Серебренникову возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм на государственные деньги.

Актер Ларс Айдингер сыграл роль Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда».
Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как утверждает следствие, он «организовал хищение не менее 68 миллионов рублей», выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Сам режиссер отказался признать вину, отметив, что все деньги потратили на постановки.
Другие фигуранты дела — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин (находится под домашним арестом), бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева (они содержатся в СИЗО). Продюсера Екатерину Воронову объявили в розыск.
4 сентября в Мосгорсуде пройдет рассмотрение жалобы Серебренникова на домашний арест.

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