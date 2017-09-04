РИА Новости удалило статью про митинг мусульман в Москве. Ее автор сравнил акцию с «подрывной деятельностью» ИГ

С сайта РИА Новости удалили статью под заголовком «Мусульманские небратья: за кого на деле митинговали активисты в Москве», автор которой сравнил прошедшую 3 сентября несогласованную акцию в поддержку мусульман Мьянмы с «подрывной деятельностью» террористической организации «Исламское государство».

Копия статьи сохранилась в кэше Google. Материал был проиндексирован в сервисе «Яндекс.Новости». Время публикации — 14:31. Статью удалили с сайта РИА Новости в течение часа.

Текст был опубликован в рубрике «Мнение». Его автор Дмитрий Косырев заявил, что прошедший в Москве митинг — это пример того, что будут делать идеологи ИГ после военного поражения в Ираке и Сирии. По словам Косырева, участники митинга «защищают права преступников» в Мьянме.

Косырев пишет, что мусульмане из народа рохинджа, в поддержку которых прошел митинг в Москве, следуют в Мьянме тактике «отжима земель у коренного населения». Автор статьи возлагает на рохинджа полную ответственность за столкновения, в которых погибли сотни людей. В тексте есть подзаголовок «Преступный народ?»

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» (ему принадлежит бренд РИА Новости) не ответили «Медузе» на вопрос, почему статья Косырева была удалена с сайта. Пресс-служба предложила направить вопросы по почте.