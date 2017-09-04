Кто такие рохинджа? Почему про них заговорил Кадыров? Главные вопросы о противостоянии в Мьянме

3 сентября у посольства Мьянмы в Москве состоялся несогласованный митинг мусульман. Они призывали прекратить гонения против своих единоверцев, народности рохинджа, в штате Ракхайн. Этому предшествовало обращение главы Чечни Рамзана Кадырова, который открыто раскритиковал позицию России по ситуации в Мьянме. «Медуза» рассказывает, что надо знать о конфликте буддистов и мусульман в Индокитае.

Кто такие рохинджа и почему их преследуют?

Рохинджа — этническая группа, одно из национальных меньшинств Мьянмы. Около миллиона рохинджа живут в штате Ракхайн на западном побережье страны по соседству с Бангладеш. Рохинджа в основном исповедуют ислам, тогда как 90% населения Мьянмы — буддисты.

Конфликт между мусульманами и буддистами начался давно, но в новейшей истории берет начало с периода Второй мировой войны. После отступления британских войск на территории Ракхайна начались столкновения между рохинджа и араканцами (местная этническая группа, исповедующая буддизм). Обе стороны заявляют о десятках тысяч погибших в 1942 году.

После войны рохинджа боролись за независимость от Мьянмы. С приходом к власти военных в 1962 году рохинджа начали притеснять на официальном уровне. В 1982 году их официально отказались признавать гражданами Мьянмы, объявив иностранцами.

Что изменилось сейчас?

Столкновения вновь обострились в 2012 году, когда в результате стычек между мусульманами и буддистами более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Ракхайне. В 2015 году, спасаясь от преследования, Мьянму покинули десятки тысяч рохинджа.

С 2016 года в конфликте начала открыто принимать участие армия Мьянмы. Формально операцию против рохинджа начали в ответ на нападения на полицейские посты (последнее произошло 25 августа 2017 года). Правозащитники обвиняют военных во внесудебных расправах, изнасилованиях и поджогах домов мусульман. Власти обвинения отрицают.

Только с конца августа в столкновениях погибли не менее 400 человек, почти все погибшие — рохинджа. С 2016 года из Мьянмы бежали более 80 тысяч мусульман. Общее количество беженцев рохинджа в Юго-Восточной Азии ООН оценивает в 420 тысяч человек.

Как на это реагируют в мире?

ООН постоянно призывает к урегулированию конфликта в Мьянме, а в управлении по защите прав человека говорят, что действия властей «очень сильно» напоминают преступления против человечности. В марте 2017 года было принято решение создать комиссию по установлению фактов происходящего с рохинджа. Мьянма отказалась пустить к себе международных инспекторов.

Создать комиссию ООН решила после того, как Совет Безопасности отказался принять заявление с осуждением происходящего в Мьянме. Это заявление заблокировали Китай и Россия. Как выяснил Forbes, Пекину невыгодно осуждать нарушение прав человека в Мьянме, так как прецедент можно использовать при обсуждении нарушений в самом Китае.

Значит, Россия поддерживает власти Мьянмы?

Да. В заявлении после августовского нападения на полицейский участок МИД России сказал, что Москва поддерживает усилия правительства Мьянмы для «нормализации обстановки» . Россия напомнила, что решить проблемы можно «исключительно политическими средствами».

При чем тут Кадыров?

3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в инстаграме (запись) заявил, что в Мьянме происходит геноцид мусульман. Он сказал, что выступает против позиции России, если та поддерживает «шайтанов». Кадырову, по его собственным словам, ближе позиция президента Турции Реджепа Эрдогана, который также называет события в Мьянме геноцидом. Чеченский лидер призвал выходить на митинги против притеснения мусульман.

Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин во время молитвы 1 сентября на Курбан-байрам заявлял о «притеснениях» мусульман в Мьянме и призвал молиться за жителей этой страны.

Митинг мусульман в Москве против «буддистов-террористов» Meduza