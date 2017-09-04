Кто такие рохинджа? Почему про них заговорил Кадыров? Главные вопросы о противостоянии в Мьянме
Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA
3 сентября у посольства Мьянмы в Москве состоялся несогласованный митинг мусульман. Они призывали прекратить гонения против своих единоверцев, народности рохинджа, в штате Ракхайн. Этому предшествовало обращение главы Чечни Рамзана Кадырова, который открыто раскритиковал позицию России по ситуации в Мьянме. «Медуза» рассказывает, что надо знать о конфликте буддистов и мусульман в Индокитае.
Кто такие рохинджа и почему их преследуют?
Рохинджа — этническая группа, одно из национальных меньшинств Мьянмы. Около миллиона рохинджа живут в штате Ракхайн на западном побережье страны по соседству с Бангладеш. Рохинджа в основном исповедуют ислам, тогда как 90% населения Мьянмы — буддисты.
Конфликт между мусульманами и буддистами начался давно, но в новейшей истории берет начало с периода Второй мировой войны. После отступления британских войск на территории Ракхайна начались столкновения между рохинджа и араканцами (местная этническая группа, исповедующая буддизм). Обе стороны заявляют о десятках тысяч погибших в 1942 году.
После войны рохинджа боролись за независимость от Мьянмы. С приходом к власти военных в 1962 году рохинджа начали притеснять на официальном уровне. В 1982 году их официально отказались признавать гражданами Мьянмы, объявив иностранцами.
Что изменилось сейчас?
Столкновения вновь обострились в 2012 году, когда в результате стычек между мусульманами и буддистами более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Ракхайне. В 2015 году, спасаясь от преследования, Мьянму покинули десятки тысяч рохинджа.
С 2016 года в конфликте начала открыто принимать участие армия Мьянмы. Формально операцию против рохинджа начали в ответ на нападения на полицейские посты (последнее произошло 25 августа 2017 года). Правозащитники обвиняют военных во внесудебных расправах, изнасилованиях и поджогах домов мусульман. Власти обвинения отрицают.
Только с конца августа в столкновениях погибли не менее 400 человек, почти все погибшие — рохинджа. С 2016 года из Мьянмы бежали более 80 тысяч мусульман. Общее количество беженцев рохинджа в Юго-Восточной Азии ООН оценивает в 420 тысяч человек.
Как на это реагируют в мире?
ООН постоянно призывает к урегулированию конфликта в Мьянме, а в управлении по защите прав человека говорят, что действия властей «очень сильно» напоминают преступления против человечности. В марте 2017 года было принято решение создать комиссию по установлению фактов происходящего с рохинджа. Мьянма отказалась пустить к себе международных инспекторов.
Создать комиссию ООН решила после того, как Совет Безопасности отказался принять заявление с осуждением происходящего в Мьянме. Это заявление заблокировали Китай и Россия. Как выяснил Forbes, Пекину невыгодно осуждать нарушение прав человека в Мьянме, так как прецедент можно использовать при обсуждении нарушений в самом Китае.
Значит, Россия поддерживает власти Мьянмы?
Да. В заявлении после августовского нападения на полицейский участок МИД России сказал, что Москва поддерживает усилия правительства Мьянмы для «нормализации обстановки». Россия напомнила, что решить проблемы можно «исключительно политическими средствами».
При чем тут Кадыров?
3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в инстаграме (запись) заявил, что в Мьянме происходит геноцид мусульман. Он сказал, что выступает против позиции России, если та поддерживает «шайтанов». Кадырову, по его собственным словам, ближе позиция президента Турции Реджепа Эрдогана, который также называет события в Мьянме геноцидом. Чеченский лидер призвал выходить на митинги против притеснения мусульман.
Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин во время молитвы 1 сентября на Курбан-байрам заявлял о «притеснениях» мусульман в Мьянме и призвал молиться за жителей этой страны.