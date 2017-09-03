Мусульмане в Москве провели несанкционированный митинг против «буддистов-террористов». Репортаж «Медузы»

3 сентября несколько сотен человек провели митинг на Большой Никтиской улице в Москве — у посольства Мьянмы. Они требовали остановить исповедующей ислам этнической группы Рохинджа в Мьянме. Тему притеснение мусульман в Мьянме 31 августа поднял глава Чечни Рамзан Кадыров. Акция была стихийной, но несмотря на это полиция не стала вмешиваться, лишь надежнее огородила посольство от возможных инцидентов. В толпе скандировали: «Буддисты — террористы» и обещали вмешаться в вооруженный конфликт лично. «Медуза» рассказывает, что происходило на Большой Никитской.

Участники несанкционированного митинга против преследования мусульман из этнической группы Рохинджа в Мьянме выстроились по обе стороны от проезжей части вблизи дома № 41 на Большой Никитской улице. К самому посольству Мьянмы протестующих не пустили — здание оцепили бойцы ОМОН и оградили его железными щитами. Вдоль дороги были быстро расставлены металлические ограждения. По проезжей части можно было ходить. Когда по Большой Никитской проезжал рейсовый автобус или автомобиль, полицейские, слегка дотрагиваясь до митингующих и представителей прессы, вежливо просили «немного отойти».

На вопросы корреспондента «Медузы» о том, что здесь происходит, люди в форме и стоящие рядом с ними — в штатском отвечать отказались. Председатель движения Всероссийский межнациональный союз молодежи Кантемир Хуртаев рассказал, что с полицией никто заранее об акции не договаривался, но она с самого начала митинга вела себя «корректно»: «Они сразу здесь все огородили, следят за порядком, не разгоняют, разрешают действовать». Хуртаев сразу уточнил, что не является организатором акции: «Мы пришли, чтобы посодействовать порядку, убеждать собравшихся оставаться в правовом поле, остужать горячие головы». По словам Хуртаева, накануне в интернете появились видео, на которых в Мьянме убивают мусульманских женщин и детей. После этого в различных группах в соцсетях стали появляться призывы идти к посольству Мьянмы. «Они хотят решить вопрос Мьянмы прямо здесь. Требуют встречи с послом. То, что они собрались и почувствовали плечо, уже очень важно», — рассказал Хуртаев.

Заместитель Хуртаева Азамат Минцаев подтвердил «Медузе», что акция у посольства стихийная. «Кто-то запустил информацию о том, что нужно идти к посольству, что выразить протест, сказать, что мы возможными и невозможными силами попытаемся прекратить то, что происходит в Бирме», — заявил Минцаев.

Словам Минцаева вторил человек с громкоговорителем: «Остановите беспредел! Если мы начнем их [угнетателей Рохинджа] останавливать, мы их истребим всех до единого». Участник акции Магомед — житель Грозного — сказал корреспонденту «Медузы»: «В Бирме угнетают наших братьев и сестер, если они не уступят, то мы пойдем дальше».

Около двух часов дня в толпе начали раздавать яблоки, блины и печенье, на лавочках появились бутылки с водой. Раз в пять минут толпа взрывалась криками: «Аллах акбар», реже скандировали «Буддисты — террористы» и «Остановим геноцид».

По словам не назвавшего своего имени студента из Дагестана, сообщения о том, что 3 сентября нужно придти к посольству Мьянмы, стали появляться накануне вечером в группах в фейсбуке, во «ВКонтакте», в инстаграме и сообщениях в вотсапе. Еще один участник митинга — из Ингушетии — признался, что специально решил задержаться в Москве на день, чтобы сходить на митинг, а завтра планирует пойти на аналогичную акцию в Грозном: «Я боюсь, что наши братья-мусульмане однажды не выдержат, взорвутся и поедут мстить за убитых женщин и детей. И тогда мусульман опять назовут террористами». По словам мужчины, главная цель московской акции — чтобы о проблеме Рохинджа в Мьянме заговорил весь мир.

Василий Максимов / AFP / Scanpix / LETA

Участники митинга действительно охотно отвечали на вопросы журналистов, а репортеров с камерами и микрофонами часто сопровождали фразами: «Правду только говорите, братья». И просили стоящих у металлических заграждений полицейских пропустить представителей прессы к выступающим на проезжей части.

Приезжий из Таджикистана пожаловался «Медузе», что после того, как увидел «ужасающие» кадры из Мьянмы, не смог уснуть. «Я знал, что мусульман там притесняют, но не настолько — уже недостаточно делать «дуа» [молиться], нужно, чтобы об этом заговорил весь мир, чтобы Путин что-то сказал, он сейчас как раз в Китае с официальным визитом, Мьянма же там недалеко».

Мужчины спортивного вида из одной из кавказских республик посетовали, что Россия в вопросе притеснения мусульман в Мьянме ведет себя очень пассивно: «Мы пришли сюда, чтобы показать, что мусульмане — это одно тело, и оно сейчас болит. Наши братья и сестры — не сироты какие-то, их есть кому защитить». Слова о том, что если понадобится, то они готовы ехать воевать и сражаться за «своих братьев», неоднократно звучали из громкоговорителя и от собеседников «Медузы». И почти каждый раз эта фраза говорилась с пояснением: «Ислам — это религия мира, но нас вынуждают так действовать».

Около половины четвертого люди с громкоговорителем стали уговаривать собравшихся разойтись.

— Спасибо, что вы собрались, но в этом квартале живут люди», — говорил один из них.

— Живут же — не умирают, — крикнул в ответ кто-то в толпе.

Еще спустя полчаса собравшиеся решили написать письмо на имя президента Владимира Путина. «Братья, нас услышали, давайте расходиться», — говорили люди с мегафонами. В ответ в толпе предлагали стоять до вечера, или до того момента, пока не будет результата. «Пока не прекратится кровопролитие, мы не успокоимся», — предупреждали они. Но около четырех часов толпа все-таки стала редеть. В переулках у Большой Никитской кругами ездили автомобили, из которых доносились песни на арабском, но потом разъехались и они.