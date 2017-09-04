МВД Чечни насчитало более миллиона участников митинга в поддержку мусульман Мьянмы
В митинге в поддержку мусульман Мьянмы в Грозном приняли участие 1 миллион 100 тысяч человек, утверждает МВД Чечни. Это более чем в три раза больше всего населения Грозного и чуть меньше, чем общее количество жителей республики.
Митинг начался утром в понедельник, 4 сентября, перед мечетью «Сердце Чечни». На нем выступал глава республики Рамзан Кадыров, который в своем инстаграме неоднократно привлекал внимание к убийствам мусульман в Мьянме.
«Нарушений общественного порядка и происшествий не зафиксировано», — заявили в пресс-службе ведомства.
Рамзан Кадыров с конца августа привлекает внимание к притеснению мусульманского населения в Мьянме. Он, в частности, называл ситуацию в Мьянме «геноцидом мусульман», а также говорил, что выступает против официальной позиции Москвы, если она «поддерживает шайтанов».
Россия вместе с Китаем блокировала резолюцию Совета безопасности ООН с осуждением преследований мусульман в Мьянме.
3 сентября у посольства Мьянмы в Москве состоялся несогласованный митинг в поддержку мусульман в этой стране.