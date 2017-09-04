МВД Чечни насчитало более миллиона участников митинга в поддержку мусульман Мьянмы

В митинге в поддержку мусульман Мьянмы в Грозном приняли участие 1 миллион 100 тысяч человек, утверждает МВД Чечни. Это более чем в три раза больше всего населения Грозного и чуть меньше, чем общее количество жителей республики.

Митинг начался утром в понедельник, 4 сентября, перед мечетью «Сердце Чечни». На нем выступал глава республики Рамзан Кадыров, который в своем инстаграме неоднократно привлекал внимание к убийствам мусульман в Мьянме.