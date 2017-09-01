МИД России: Американцы проведут обыск в российском консульстве в Сан-Франциско
МИД России заявил, что в консульстве России в Сан-Франциско пройдет обыск. Как говорится в сообщении МИДа, американские власти предписали проживающим в консульстве сотрудникам 2 сентября на 10-12 часов покинуть занимаемые помещения.
«На этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России», — подчеркнула представитель МИДа России Мария Захарова.
31 августа власти США потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско. Таким образом, у обеих стран останется по три консульства на территории друг друга. США потребовали закрыть консульство в ответ на требование России сократить персонал дипломатических миссий в России.