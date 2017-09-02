Над закрывающимся консульством РФ в Сан-Франциско заметили дым. В МИД объяснили его «консервацией российско-американских отношений»

Дым над зданием закрывающегося генконсульства РФ в Сан-Франциско, который заметили американские журналисты, появился из-за мероприятий по «консервации здания», сообщила в фейсбуке представитель МИД Мария Захарова.

В ходе консервации, сообщила Захарова, «могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое».

«Хотя нет. Никакого не здания. Они [сотрудники генконсульства] консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен», — заявила представитель МИД.

Генеральный консул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров, в свою очередь, заявил в эфире Первого канала, что сотрудники учреждения «что не смогут вывезти, постараются уничтожить».

«Почему уничтожить? Потому что это и паспортные дела, и визовые дела, и другие дела. Это же личные жизни граждан. <…> Какие-то из дел мы пропускаем через шреддер либо сжигаем», — сказал он.

Ранее американские журналисты, наблюдавшие за срочным закрытием генконсульства РФ в Сан-Франциско, сообщили о струйке черного дыма над зданием. В пожарной службе заявили, что, по всей видимости, что-то горит в камине. Пожарные прибыли на место, но в здание их не пустили.