Над закрывающимся консульством РФ в Сан-Франциско заметили дым. В МИД объяснили его «консервацией российско-американских отношений»

Мария Захарова
06:40, 2 сентября 2017
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Дым над зданием закрывающегося генконсульства РФ в Сан-Франциско, который заметили американские журналисты, появился из-за мероприятий по «консервации здания», сообщила в фейсбуке представитель МИД Мария Захарова.

В ходе консервации, сообщила Захарова, «могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое».

«Хотя нет. Никакого не здания. Они [сотрудники генконсульства] консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен», — заявила представитель МИД.

Генеральный консул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров, в свою очередь, заявил в эфире Первого канала, что сотрудники учреждения «что не смогут вывезти, постараются уничтожить».

«Почему уничтожить? Потому что это и паспортные дела, и визовые дела, и другие дела. Это же личные жизни граждан. <…> Какие-то из дел мы пропускаем через шреддер либо сжигаем», — сказал он.

Ранее американские журналисты, наблюдавшие за срочным закрытием генконсульства РФ в Сан-Франциско, сообщили о струйке черного дыма над зданием. В пожарной службе заявили, что, по всей видимости, что-то горит в камине. Пожарные прибыли на место, но в здание их не пустили.

1 сентября МИД РФ заявил, что в здании генконсульства планируется провести обыск с участием сотрудников ФБР. В Госдепе США отказались прокомментировать эту информации. В ведомстве заявили, что намерены «поддерживать это здание в соответствии со своими обязанностями».
31 августа власти США потребовали закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, чтобы у обеих стран осталось по три консульства на территории друг друга. Это было сделано в ответ на требование России сократить персонал дипломатических миссий в России, о котором было объявлено после принятия Конгрессом новых антироссийских санкций.

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