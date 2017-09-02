МИД РФ вручил американскому посланнику ноту протеста из-за «намерения устроить обыск» в торгпредстве в Вашингтоне
МИД России вручил советнику-посланнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста «в связи с намерением американских властей устроить обыск в торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне».
«В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию», — заявили в МИДе.
Когда и кем было высказано обещание взломать входную дверь представительства, не поясняется.
Речь идет об одном из трех российских дипломатических учреждений, которые США 31 августа велели закрыть в течение двух дней. В их число также входит генеральное консульство в Сан-Франциско; 1 сентября МИД заявил, что ФБР собирается обыскать и его.
Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности.