МИД РФ вручил американскому посланнику ноту протеста из-за «намерения устроить обыск» в торгпредстве в Вашингтоне

МИД России вручил советнику-посланнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста «в связи с намерением американских властей устроить обыск в торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне».

«В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию», — заявили в МИДе.

Когда и кем было высказано обещание взломать входную дверь представительства, не поясняется.

Речь идет об одном из трех российских дипломатических учреждений, которые США 31 августа велели закрыть в течение двух дней. В их число также входит генеральное консульство в Сан-Франциско; 1 сентября МИД заявил, что ФБР собирается обыскать и его.