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«Русские еще не определились с кандидатурой нового президента США»: реакции соцсетей на дым над консульством в Сан-Франциско

Meduza
08:26, 2 сентября 2017

31 августа США потребовали от России в течение двух дней закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. На следующий день МИД РФ объявил, что ФБР собирается провести в консульстве обыск. Журналисты, дежурившие у здания, заметили над ним струйку черного дыма; в пожарной службе предположили, что что-то горит в камине. В МИД это объяснили «консервацией здания», но генеральный консул Сергей Петров прямо сказал — сотрудники «что не смогут вывезти, постараются уничтожить».

В соцсетях стали гадать, что именно могли жечь в камине сотрудники российского генконсульства.

Некоторые пользователи вспомнили, что по цвету дыма в Ватикане определяют, выбрали ли кардиналы нового папу римского.

Есть, впрочем, и другие версии.

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