«Русские еще не определились с кандидатурой нового президента США»: реакции соцсетей на дым над консульством в Сан-Франциско

31 августа США потребовали от России в течение двух дней закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. На следующий день МИД РФ объявил, что ФБР собирается провести в консульстве обыск. Журналисты, дежурившие у здания, заметили над ним струйку черного дыма; в пожарной службе предположили, что что-то горит в камине. В МИД это объяснили «консервацией здания», но генеральный консул Сергей Петров прямо сказал — сотрудники «что не смогут вывезти, постараются уничтожить».

В соцсетях стали гадать, что именно могли жечь в камине сотрудники российского генконсульства.

В Сан-Франциско дым от шашлыков в консульстве РФ приняли за сожжение архивов. https://t.co/Unr8sK8Mgl — Pobedit (@020514ODE) September 2, 2017

Дым чёрный значит все хана сгорела картоха — Gennadii (@rtn_geibat) September 2, 2017

В консульстве РФ в Сан-Франциско жгут тиражи газеты "Искра" и журнала "Крокодил" с карикатурами на Трампа pic.twitter.com/zhwekRKLSk — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) September 1, 2017

Некоторые пользователи вспомнили, что по цвету дыма в Ватикане определяют, выбрали ли кардиналы нового папу римского.

Над замурованным консульством РФ в Сан-Франциско повалил чёрный дым. Значит не выбрали кардинала. Ничё, ФБР поможет выбрать. Или выбраться? — Владимир Матов (@1964Matov) September 2, 2017

Чёрный дым над зданием генконсульства РФ в Штатах говорит о том, что русские ещё не определились с кандидатурой следующего президента США. — Филипп Масловский (@soulstray) September 1, 2017

Есть, впрочем, и другие версии.

МИД объяснил появление чёрного дыма над генконсульством России в Сан-Франциско "спецмерами по сжиганию паспортов и билетов на Родину". — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) September 2, 2017

Документы, документы, ничего вы не поняли: черный дым от шин, которые жгут дипломаты, протестуя против ссылки. — Сумерковий Їжачок ⛾ (@verona_west) September 2, 2017