По делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону обыскали офисы риелторов
Сотрудники правоохранительных органов, расследующие дело о пожаре в центре Ростова-на-Дону, где сгорели несколько десятков частных домов, провели обыски в офисах риелторских компаний, сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области. В ходе обысков изъяты документы, «которые будут внимательно изучены».
Также полицейские установили личности и допросили риелторов, «которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю».
В ходе расследования, сообщило региональное МВД, также предварительно установлено, что пожар начался в заброшенных постройках.
Следователи, подчеркивается в сообщении, отрабатывают разные версии — как включающие человеческий фактор, так и техногенного характера.
Пожар в районе частной застройки произошел 21 августа. Его потушили спустя сутки. Огонь повредил более 100 домов. По данным МЧС, пострадавшими от пожара признаны более 600 человек.
В региональном управлении МЧС сообщали, что основной версией считают поджог. По данным источника ТАСС, частную застройку подожгли в разных местах.
Жители района, где произошел пожар, жаловались, что им угрожали поджогом из-за отказа продать свои участки.
По факту пожара возбуждены уголовные дело об умышленном уничтожении имущества и о халатности чиновников и должностных лиц, которые должны были обеспечивать пожарную безопасность.