По делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону обыскали офисы риелторов

Сотрудники правоохранительных органов, расследующие дело о пожаре в центре Ростова-на-Дону, где сгорели несколько десятков частных домов, провели обыски в офисах риелторских компаний, сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области. В ходе обысков изъяты документы, «которые будут внимательно изучены».

Также полицейские установили личности и допросили риелторов, «которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю».

В ходе расследования, сообщило региональное МВД, также предварительно установлено, что пожар начался в заброшенных постройках.

Следователи, подчеркивается в сообщении, отрабатывают разные версии — как включающие человеческий фактор, так и техногенного характера.