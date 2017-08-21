В центре Ростова-на-Дону горит район частных домов. Главное В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жители домов утверждали, что им угрожают поджогами

Днем 21 августа в Ростове-на-Дону загорелись частные малоэтажные дома в историческом центре города. Пожар охватил район, который в городе называют «Говняркой», — это один из самых бедных районов Ростова, расположенный рядом с Театральной площадью. В большинстве домов здесь нет канализации и воды; на улицах нет асфальта. Пожар возник около 13:00 в частном жилом доме 33 на Нижегородской улице. По свидетельствам очевидцев, огонь перекинулся из двора одного из расположенных рядом производственных помещений. Затем огонь охватил соседние дома, началась эвакуация жителей.

Спасатели не могут потушить пожар. К 17:30 (последняя официальная информация от МЧС) горели 25 частных домов — 11 двухэтажных и 14 одноэтажных. Также неофициально сообщалось, что огонь перекинулся на одну из многоэтажек, но ее потушили. Общая площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. В МЧС говорят, что бороться с огнем мешают сильный ветер и плотная застройка; пожару присвоен повышенный (четвертый) уровень опасности. Его пытаются потушить несколько вертолетов Росгвардии, самолет МЧС и пожарный катер. Общее число пожарной техники превышает 200 единиц, на месте работают больше 400 спасателей. Кроме того, сообщалось о мощном взрыве газа на месте пожара.

В пожаре пострадали люди, о погибших неизвестно. По предварительным данным, в пожаре никто не погиб, но за медицинской помощью обратились 25 человек, три человека попали в больницу. По предварительным данным, их госпитализировали с ожогами. В городской больнице скорой медицинской помощи сообщают о пятерых госпитализированных, один из них — сотрудник МЧС. Всего эвакуированы больше 600 человек.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за пожара в шести кварталах отключили газ и электричество. В городе парализовано движение — полицейским пришлось оцепить восемь кварталов и перекрыть несколько улиц в центре. Глава администрации города Виталий Кушнарев обратился к местным жителям и призвал автовладельцев не ездить в район бедствия до полной ликвидации огня. Власти Ростова-на-Дону уже заявили, что пострадавшие от пожара получат компенсацию из бюджета.

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации Meduza

Местные жители пытаются помочь пострадавшим от пожара. По данным ТАСС, всего для местных жителей развернули шесть пунктов временного размещения вместимостью 720 человек. В них предусмотрено все самое необходимое, включая горячее питание и предметы первой необходимости; на месте также работают психологи МЧС. Несмотря на это, многие местные жители сейчас стоят вдоль примыкающих к пожару улиц с вещами и одеждой. В соцсетях уже запустили хэштег #ПомогиРостов — им могут пользоваться и те, кому нужна помощь, и те, кто сам готов помочь.

Жителям «Говнярки» давно угрожали поджогом домов. Местная жительница Валентина Лифшиц рассказала изданию Don News, что 4 августа к ней домой пришли двое мужчин «в черных очках с кожаными портфелями» и заявили, что ей скоро придется покинуть свой дом. «Они были похожи на бандитов из 90-х. Один из них сказал, что через десять дней должен отчитаться перед главой администрации Ростова Кушнаревым, что я согласна покинуть дом на их условиях. Говорит: „Я уже все рядом купил и буду тут вести строительство“», — рассказала она.

По ее словам, мужчины отказались говорить, какую компанию представляют, и просто предложили 2,4 миллиона рублей за четыре сотки земли. Лифшиц отказалась от сделки, указав, что земля в центре Ростова стоит вдвое дороже; в ответ пришедшие начали угрожать выселить женщину в общежитие через суд. Местная жительница Нина Решетник уточнила, что примерно 70 процентов жителей «Говнярки» уже добровольно покинули район, там осталось меньше 50 жилых домов. «Месяц назад какие-то люди пришли к тем, кто живет в самых нижних домах района. Предлагали жителям от 100 до 600 тысяч рублей за сотку земли. Но когда им сказали, что за эти деньги ничего не купишь, ответили: „Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить“», — утверждает Решетник.

Дома в районе горят с начала августа. По словам местных жителей, сразу после визита мужчин, которые угрожали местным жителям, в «Говнярке» началась череда пожаров. С начала августа здесь сгорело пять домов. Некоторые дома горели по несколько раз, но их успели потушить. Местные жители утверждают, что причиной пожаров были поджоги. Ростовская прокуратура уже заявила, что проведет проверку причин пожара.

Район обещали облагородить к чемпионату мира по футболу, но не сделали этого. Бывший сити-менеджер Сергей Горбань говорил жителям, что в районе «Говнярки» к чемпионату мира появится рекреационная зона, но эти планы не были осуществлены. Власти лишь закрыли вид на район высоким забором. При этом по соседству с «Говняркой», на Театральной площади, в 2018 году будет работать фан-зона.