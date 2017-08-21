В Ростове-на-Дону загорелись десять частных домов. Пожар тушат с вертолета

В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном секторе. Площадь возгорания составляет 6 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба Южного регионального центра МЧС.

«Тушение пожара осложняется сильным ветром и высокой плотностью застройки», — сказал представитель МЧС, добавив, что в горящих домах взрываются газовые баллоны.

Пожар в Говнярке 21.8.2017 Ростов-на-Дону Главный Ростов-на-Дону Главный

На месте происшествия работают около 100 пожарных и 21 единица техники, сообщили в МЧС.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что пожар возник в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на три соседних одноэтажных жилых дома. В тушении пожара задействован вертолет Ми-8.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области уточняет, что всего огнем охвачено 10 частных домов. Эвакуированы 35 человек, данных о пострадавших нет. Пожару присвоен четвертый номер сложности.