В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации. Там горят уже 25 домов

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обширного пожара в частном секторе. По данным областного МЧС, в городе горят около 25 домов.

Из-за пожара в шести кварталах отключили газ и электричество. Спасатели эвакуировали 560 человек. Площадь возгорания превышает шесть тысяч квадратных метров.

Ранее в пресс-службе губернатора области «Интерфаксу» рассказали, что за помощью к врачам обратились девять человек, двое из которых госпитализированы.

В тушении участвуют 200 единиц техники и шесть вертолетов.