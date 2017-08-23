Частную застройку в центре Ростова-на-Дону подожгли в нескольких местах

Причиной пожара, уничтожившего более ста частных домов в Ростове-на-Дону, стали, по предварительным данным, несколько умышленных поджогов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Изучение и анализ места пожара показывают, что он произошел в результате умышленных поджогов, которые были совершены в нескольких местах», — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, люди, звонившие в экстренные службы, говорили о пожарах, возникших по разным адресам.

Источник подчеркнул, что пока версия о нескольких поджогах является предварительной, окончательные выводы о причинах пожара еще не сделаны.