В Ростове-на-Дону ликвидировали открытый пожар. За 18 часов сгорели более ста жилых домов

Интерфакс
05:32, 22 августа 2017
Надежный источник

Пожарные ликвидировали открытое горение в частном секторе Ростова-на-Дону около 7 утра 22 августа — через 18 часов после начала пожара. Об этом рассказали в пресс-службе южного регионального центра МЧС.

На месте пожара продолжается проливка территории и разбор завалов. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, его тушат почти две тысячи человек.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, от пожара пострадали 120 строений, в том числе 98 жилых домов. При этом местные жители заявили, что пострадали 118 домовладений. За медицинской помощью обратились 58 человек, 9 из них госпитализированы.

В региональном управлении МВД рассказали, что по факту пожара возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. О подозреваемых или задержанных по этому делу ничего не сообщается.

Днем 21 августа в историческом центре Ростова-на-Дону загорелись частные дома. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился на соседние постройки.
В тушении пожара задействовали семь вертолетов и самолеты.
Жители сгоревшего района рассказали, что им угрожали поджогом из-за отказа продать свои участки.

Пожар в Ростове-на-Дону

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