Прокуратура проверит расходы на программу «Пока все дома». Ее авторы составляли анкеты сирот на бюджетные деньги

Генпрокуратура РФ
10:52, 30 августа 2017
Надежный источник

Генпрокуратура России начала проверку сведений о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», выходившей на Первом канале.

«Особое внимание будет уделено использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ведущий «Пока все дома» и совладелец компании-производителя программы — ООО «Дом» Тимур Кизяков, сообщил РБК, что впервые слышит о проверке Генпрокуратуры.

«Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе. Я читал материалы про нас, но ссылки ведут на недостоверные источники и нигде нет ни одного официального комментария, а комментировать слухи и тем более им верить не хочется», — сказал Кизяков.

Пресс-служба Первого канала, в свою очередь, сообщила, что телеканалу не было известно о том, что ролики о сиротах снимаются за бюджетные средства, а производители «Пока все дома» зарегистрировали товарный знак «видеопаспорт».

«По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут», — заявили РБК в пресс-службе Первого канала.

В ходе проверки будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования.

Генпрокуратура РФ
В декабре 2016 года стало известно, что изготовление видеоанкет сирот, который показывали в рубрике об усыновлении детей в программе «Пока все дома», финансируется из федерального бюджета. На эти цели, как было объявлено на совещании в министерстве образования, компания-производитель программы получает по 110 тысяч рублей за одну видеоанкету — 35 миллионов рублей за три года. При этом Кизяков судится с другими производителями видеоанкет.
Первый канал, покупавший у производителей «Пока все дома» программы, содержащие оплаченные из госбюджета видеоанкеты, пообещал разобраться, были ли нарушены условия контракта. По данным источников РБК, информация о махинациях подтвердилась.
В середине августа стало известно, что «Пока все дома» не будет в новом телевизионном сезоне выходить на Первом канале. Источники на телеканале тогда сообщили «Медузе», что отказ от программы связан со скандалом с видеоанкетами, подчеркнув, что «Пока все дома» «наживается на благотворительности».
Кизяков, в свою очередь, заявил, что производители программы еще в мае уведомили телеканал о прекращении сотрудничества. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Кизяков указал в качестве причины такого решения «неприемлемые методы руководства» на Первом канале.

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