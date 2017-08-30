Прокуратура проверит расходы на программу «Пока все дома». Ее авторы составляли анкеты сирот на бюджетные деньги

Генпрокуратура России начала проверку сведений о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», выходившей на Первом канале.

«Особое внимание будет уделено использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ведущий «Пока все дома» и совладелец компании-производителя программы — ООО «Дом» Тимур Кизяков, сообщил РБК, что впервые слышит о проверке Генпрокуратуры.

«Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе. Я читал материалы про нас, но ссылки ведут на недостоверные источники и нигде нет ни одного официального комментария, а комментировать слухи и тем более им верить не хочется», — сказал Кизяков.

Пресс-служба Первого канала, в свою очередь, сообщила, что телеканалу не было известно о том, что ролики о сиротах снимаются за бюджетные средства, а производители «Пока все дома» зарегистрировали товарный знак «видеопаспорт».

«По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут», — заявили РБК в пресс-службе Первого канала.