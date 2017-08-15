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Что нам советовали «Очумелые ручки» Программа «Пока все дома» уходит с Первого канала. Вспоминаем ее главную рубрику

Meduza
16:51, 15 августа 2017

Передача «Пока все дома» перестанет выходить на Первом канале — об этом заявил ее ведущий Тимур Кизяков. Программа существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки» (она закрылась в 2010 году, но мы все помним). Невозмутимый Андрей Бахметьев рассказывал, как из подручных материалов делать безумные, но «полезные в быту» предметы. «Медуза» вспоминает десять идей «Очумелых ручек» — от доставателя помидоров до переноски для хомяка, изготовленной из пластиковой бутылки.

Откручивалка крышек (из плинтуса и болта)

Книжная полка (из книг)

Доставатель помидоров (из двух ложек и прищепки)

Ваза (из пластиковых баночек и труб)

Держатель для пакетов (из бутылки от шампуня)

Вешалка для вешалок (из автомобильных дворников)

Блюдце с магнитом для ложки (из коробки от CD)

Книжная закладка (из игральных карт)

Переноска для хомяка (из пластиковой бутылки)

Разделочная доска для работы одной рукой (из разделочной доски и четырех гвоздей)