Что нам советовали «Очумелые ручки» Программа «Пока все дома» уходит с Первого канала. Вспоминаем ее главную рубрику

Передача «Пока все дома» перестанет выходить на Первом канале — об этом заявил ее ведущий Тимур Кизяков. Программа существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки» (она закрылась в 2010 году, но мы все помним). Невозмутимый Андрей Бахметьев рассказывал, как из подручных материалов делать безумные, но «полезные в быту» предметы. «Медуза» вспоминает десять идей «Очумелых ручек» — от доставателя помидоров до переноски для хомяка, изготовленной из пластиковой бутылки.