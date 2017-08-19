Палка, палка, две прищепки Что из этого делали очумелые ручки: тест «Медузы»

Передача «Пока все дома» перестанет выходить на Первом канале — об этом заявил ее ведущий Тимур Кизяков. Одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки» (она, правда, закрылась в 2010 году). Невозмутимый Андрей Бахметьев рассказывал, как из подручных материалов делать безумные, но «полезные в быту» предметы. «Медуза» предлагает читателям проверить свою фантазию и угадать, что полезного могли сделать очумелые ручки из нескольких странных предметов.