Передача «Пока все дома» будет выходить на «России 1»

Программа «Пока все дома» будет выходить на «России 1», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«Программа стоит в сетке [вещания]», — заявили представители пресс-службы, добавив, что первый выпуск «Пока все дома» запланирован на 10 сентября.

Ранее 30 августа Первый канал подтвердил, что контракт с создателями «Пока все дома» расторгнут. Такое решение, сообщили в пресс-службе, принято «по результатам публикаций в СМИ и реакции общественности».

Представители Первого канала заявили, что им не было известно о том, что создатели «Пока все дома» получают бюджетные средства на видеоролики о сиротах и зарегистрировали товарный знак «видеопаспорт».

О расторжении контракта с создателями «Пока все дома» Первый канал сообщил вскоре после того, как Генпрокуратура объявила о проверке расходования бюджетных средств, выделенных на «видеопаспорта» сирот, которые показывали в этой программе.