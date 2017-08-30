Передача «Пока все дома» будет выходить на «России 1»

РБК
12:53, 30 августа 2017
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Программа «Пока все дома» будет выходить на «России 1», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«Программа стоит в сетке [вещания]», — заявили представители пресс-службы, добавив, что первый выпуск «Пока все дома» запланирован на 10 сентября.

Ранее 30 августа Первый канал подтвердил, что контракт с создателями «Пока все дома» расторгнут. Такое решение, сообщили в пресс-службе, принято «по результатам публикаций в СМИ и реакции общественности».

Представители Первого канала заявили, что им не было известно о том, что создатели «Пока все дома» получают бюджетные средства на видеоролики о сиротах и зарегистрировали товарный знак «видеопаспорт».

О расторжении контракта с создателями «Пока все дома» Первый канал сообщил вскоре после того, как Генпрокуратура объявила о проверке расходования бюджетных средств, выделенных на «видеопаспорта» сирот, которые показывали в этой программе.

Программа «Пока все дома» выходила на Первом канале с 8 ноября 1992 года.
С Первого канала на «Россию 1» летом 2017 года перешел телеведущий Андрей Малахов. На Первом канале Малахов вел ток-шоу «Пусть говорят» и программу «Сегодня вечером».
На «России 1» Малахов стал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». Первый выпуск «Прямого эфира» с Андреем Малаховым вышел 25 августа.
«Пусть говорят» вместо Малахова ведет Дмитрий Борисов, а ведущими «Сегодня вечером» стали Максим Галкин и Юлия Меньшова.

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