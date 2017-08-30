Худрук Александринского театра Валерий Фокин назвал дело Серебренникова заказным

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что не верит в виновность режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере, и считает дело против него заказным.

«В виновность конкретно Кирилла я не верю и никогда не поверю. Особенно когда говорят о его особой роли в этом, у него только одна особая роль — художественная», — сказал Фокин на пресс-конференции, посвященной новому сезону в Александринском театре.

Фокин, по собственным словам, «очень больно и лично» переживает происходящее с Серебренниковым.

«И власть ведет себя неумно. Ну что, Кирилл не мог приехать по повестке? Зачем это надо, для чего надо провоцировать митинги? У меня ощущение, что это кому-то надо. Идет абсолютное безумие, и у меня ощущение, что дело даже не в Кирилле, а дело в заказе, который необходим для других абсолютно целей», — сказал он.