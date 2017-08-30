Худрук Александринского театра Валерий Фокин назвал дело Серебренникова заказным

Интерфакс
15:35, 30 августа 2017
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Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что не верит в виновность режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере, и считает дело против него заказным.

«В виновность конкретно Кирилла я не верю и никогда не поверю. Особенно когда говорят о его особой роли в этом, у него только одна особая роль — художественная», — сказал Фокин на пресс-конференции, посвященной новому сезону в Александринском театре.

Фокин, по собственным словам, «очень больно и лично» переживает происходящее с Серебренниковым.

«И власть ведет себя неумно. Ну что, Кирилл не мог приехать по повестке? Зачем это надо, для чего надо провоцировать митинги? У меня ощущение, что это кому-то надо. Идет абсолютное безумие, и у меня ощущение, что дело даже не в Кирилле, а дело в заказе, который необходим для других абсолютно целей», — сказал он.

Александринский театр — один из старейших театров России, он был основан в середине XVIII века императрицей Елизаветой Петровной. Валерий Фокин его художественный руководитель с 2003 года. 
Худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обвиняют в организации хищения более 60 миллионов рублей, выделенных театральной компании «Седьмая студия» министерством культуры.
По мнению СК РФ, Серебренников и другие руководители и сотрудники компании, в частности, завышали стоимость мероприятий проекта «Платформа», перечисляли полученные деньги фирмам-однодневкам, после чего «обналичивали и распределяли между соучастниками».
Серебренников находится под домашним арестом. Часть других фигурантов дела находятся в СИЗО, в том числе бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. По неподтвержденным данным, показания против Серебренникова дала Масляева.
В защиту Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела выступили многие деятели театра и кино как в России, так и за рубежом.

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